Βιαιοπραγία σε βαθμό κακουργήματος περιλαμβάνουν οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σήμερα στους αστυνομικούς που έσπρωξαν 75χρονο διαδηλωτή σε αντιρατσιστική πορεία για τον Τζορτζ Φλόιντ.

Οι αστυνομικοί Άαρον Τοργκάλσκι, 39 ετών και Ρόμπερτ Μακέιμπ, 32 ετών, μετείχαν σε μια ομάδα του αστυνομικού τμήματος του Μπάφαλο που είχε αναλάβει να επιβάλει την απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 8 το βράδυ της Πέμπτης.

Την ίδια ώρα ήταν σε εξέλιξη μια διαδήλωση στην οποία μετείχε ο γνωστός στην τοπική κοινότητα ακτιβιστής Μάρτιν Γκουτζίνο, 75 ετών.

«Οι δύο κατηγορούμενοι, που είναι αστυνομικοί του Μπάφαλο, έσπρωξαν έναν διαδηλωτή (σ.σ. τον Γκουτζίνο) έξω από το δημαρχείο, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του στο οδόστρωμα», ανέφερε ο εισαγγελέας της κομητείας Ίρι, Τζον Φλιν.

BREAKING: Buffalo’s police commissioner orders immediate Internal Affairs investigation into this incident: 2 officers shoving an elderly man, who walked up to them, to the ground. @news4buffalo reports the man suffered a laceration & possible concussion

pic.twitter.com/qbTvXAAPLH