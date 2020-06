Επικεφαλής ομάδας ανάλυσης της Google επιβεβαιώνει την στοχοποίηση mail εργαζομένων στις προεκλογικές εκστρατείες Τραμπ και Μπάιντεν από χάκερ.

Συγκεκριμένα, υψηλόβαθμο στέλεχος της Google ανέφερε ότι χάκερ από την Κίνα και το Ιράν, υποστηριζόμενοι από κρατικές οντότητες, στοχοθέτησαν πρόσφατα τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσώπων που εργάζονται στις προεκλογικές εκστρατείες τόσο του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν όσο και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Σέιν Χάντλεϊ, που είναι επικεφαλής της Ομάδας Ανάλυσης Απειλής της Google, οι Κινέζοι χάκερ στόχευαν τον Μπάιντεν και οι Ιρανοί τον Τραμπ.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε μέσω του Twitter.

Ο Χάντλεϊ τόνισε ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι τέθηκε σε κίνδυνο οποιαδήποτε από τις δύο εκστρατείες.

Recently TAG saw China APT group targeting Biden campaign staff & Iran APT targeting Trump campaign staff with phishing. No sign of compromise. We sent users our govt attack warning and we referred to fed law enforcement. https://t.co/ozlRL4SwhG