Η μεταλλευτική εταιρεία Rio Tinto περιορίστηκε σε μία απλή συγγνώμη αφού ανατίναξε ιερό τόπο των Αβορίγινων στην Πιλμπάρα της Αυστραλίας, ηλικίας 46.000 ετών.

Ο κολοσσός εξορύξεων κονιορτοποίησε τον χώρο υψηλού ενδιαφέροντος, κατά την επιχείρηση επέκτασης ενός ορυχείου σιδηρομεταλλευμάτων με χρήση δυναμίτη.

Στον ιερό χώρο των ιθαγενών στο Juukan Gorge, της Δυτικής Αυστραλίας, είχαν εντοπιστεί δύο συστήματα σπηλαίων με ευρήματα και τεχνουργήματα που πιστοποιούσαν συνεχή ανθρώπινη παρουσία δεκάδων χιλιάδων ετών. Ακονισμένες πέτρες, ένα οστό που είχε μετατραπεί από κάποιον πρωτόγονο κυνηγό σε εργαλείο και πλεγμένα μαλλιά ηλικίας 4.000 ετών ήταν μερικά από τα περίπου 7.000 πολύτιμα ευρήματα που είχαν βρεθεί στην περιοχή, σύμφωνα με το 7 News.

Η ισοπέδωση προχώρησε κανονικά και απροειδοποίητα στις 24 Μαΐου, παρά την 7ετή διαμάχη με τις κοινότητες Puutu Kunti Kurrama και Pinikura που αγωνίζονταν για τη διαφύλαξη του σημείου.

