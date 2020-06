Η βασίλισσα Ελισάβετ εμφανίστηκε να ιππεύει ένα πόνυ στους κήπους του Ουίνδσορ, στην πρώτη της εμφάνιση από την έναρξη του lockdown λόγω κορωνοϊού στη Βρετανία.

Η 94χρονη βασίλισσα εδώ και δεκαετίες έχει πάθος με τα άλογα, διατηρεί στάβλους και εκτροφεία και μετρά εκατοντάδες νίκες σε ιπποδρομίες. Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου φωτογραφήθηκε πάνω σε ένα από τα πόνυ της, το 14χρονο Balmoral Fern, με τις φωτογραφίες να δίνει στη δημοσιότητα το Μπάκιγχαμ μέσω του επίσημου λογαριασμού της βασιλικής οικογένειας στο Twitter.

🐴 The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3