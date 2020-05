Οι αναταραχές στις ΗΠΑ εντείνονται ενώ δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη ρατσιστική βία της αστυνομίας που οδήγησε στον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε σε πολλές μεγάλες πόλεις όπου σημειώθηκαν επεισόδια τις τελευταίες ημέρες, ανάμεσά τους η Φιλαδέλφια, το Ντένβερ, το Σινσινάτι, το Πόρτλαντ, το Όρεγκον, το Κεντάκι και η Λούισβιλ. Ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε πλήθος κόσμου να διαδηλώσει.



Βασικό σύνθημα των συγκεντρώσεων τα τελευταία λόγια του 46χρονου Φλόιντ, που σκοτώθηκε κάτω από το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Τσάβιν: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Από την έναρξη των μαζικών διαδηλώσεων και των ταραχών δύο άτομα έχουν σκοτωθεί - ένας 19χρονος πολίτης στο Ντιτρόιτ και ένας ομοσπονδιακός πράκτορας στο Όκλαντ.

Στο περιθώριο των διαδηλώσεων, καταγράφονται εικόνες χάους με βανδαλισμούς και καταστροφές. Η Εθνοφρουρά της Μινεσότα βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για πρώτη φορά από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο έπειτα από τέσσερις νύκτες, βίαιων σε ορισμένες περιπτώσεις, ταραχών.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς δήλωσε ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς κρίνεται αναγκαία διότι «ξένα στοιχεία εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να σπείρουν το χάος». «Δεχόμαστε επίθεση. Πρέπει να επιβληθεί η τάξη (...) Θα χρησιμοποιήσουμε όλη την δύναμη της καλοσύνης και της δικαιοσύνης για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα τελειώσει».

Το θέαμα των διαδηλωτών που έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους τροφοδότησε μια αίσθηση κρίσης που ολοένα και αυξάνει στις ΗΠΑ έπειτα από εβδομάδες lockdown λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, εξαιτίας της οποίας δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει άνεργοι, με τις μειονότητες να πλήττονται περισσότερο από την ύφεση.



Στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο υπουργείο Δικαιοσύνης φωνάζοντας «Οι ζωές των μαύρων μετρούν». Πολλοί στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον Λευκό Οίκο όπου ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε διαμηνύσει χθες ότι αν οι διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην Λαφαγιέρ Σκουέρ, απέναντι από τον Λευκό Οίκο, παραβίαζαν τον φράκτη, θα τους είχαν υποδεχθεί «τα αγριότερα σκυλιά και τα απειλητικότερα όπλα».

Διαδηλώσεις οργανώθηκαν το Σάββατο στο Ντάλας, το Σικάγο, το Σιάτλ, τη Σολτ Λέικ Σίτι και το Κλίβελαντ. Σε μια πρωτόγνωρη κίνηση το Πεντάγωνο έθεσε στρατιωτικές μονάδες σε ετοιμότητα τεσσάρων ωρών σε περίπτωση που ζητηθεί η συνδρομή τους από τον κυβερνήτη της Μινεσότα για την αντιμετώπιση των ταραχών. Μονάδες της Εθνοφρουράς κινητοποιήθηκαν επίσης στο Οχάιο, το Μιζούρι, το Ουισκόνσιν και το Τενεσί.

«Θα μπορούσαν να τους σκοτώσουν»



Η οργή για τον φόνο του Φλόιντ είναι εκτεταμένη. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν χθες στους δρόμους του Σικάγο για δεύτερη ημέρα. Εικόνες που τραβήχτηκαν από κινητό δείχνουν αγνώστους να ανατρέπουν ένα SUV, να πυρπολούν ένα περιπολικό, έναν άνθρωπο να καίει την αμερικανική σημαία και κάποια επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας.



Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης περιπολικό πέρασε μέσα από πλήθος των συγκεντρωμένων διαδηλωτών, που είχαν βγει στους δρόμους για δεύτερη ημέρα. Την Παρασκευή έγιναν περισσότερες από 200 συλλήψεις.

«Θα μπορούσαν να τους έχουν σκοτώσει και δεν γνωρίζουμε πόσοι τραυματίστηκαν», κατήγγειλε η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάζιο- Κόρτες στο Twitter, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι εν λόγω αστυνομικοί. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στη συνοικία Φέρφαξ, όπου πλήθος ανθρώπων προσπάθησε να εισβάλει στο στούντιο CBS Television City, όμως απωθήθηκε τελικά από την αστυνομία.

Young protesters headed from downtown Oakland through a street to a more residential neighborhood East of Lake Merritt. A few protesters are discussing whether they are headed to East 14th into East Oakland pic.twitter.com/A9Gr9vcjyz