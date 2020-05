Το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία απέβαλε για δύο χρόνια τον Ελληνοαυστραλό φοιτητή Φιλοσοφίας Ντρου Παύλου, ακτιβιστή υπέρ της αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ και γνωστού επικριτή της κινεζικής κυβέρνησης.

Το πειθαρχικό συμβούλιο του πανεπιστημίου, που διατηρεί στενές σχέσεις με το Πεκίνο, ανακοίνωσε την απόφαση χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Ο Ντρου Παύλου δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν του γνωστοποιήθηκε κανένας λόγος που να δικαιολογεί αυτήν την κύρωση, στόχος της οποίας είναι να τον φιμώσει και να του αφαιρέσει την έδρα που κατέχει το διευθυντικό σώμα του πανεπιστημίου.

«Είναι μία προφανής απόπειρα να μεν κάνουν να σωπάσω εξαιτίας του πολιτικού μου ακτιβισμού. Δεν φανταζόμουν ότι θα έφθανε μέχρι εκεί», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ντρου Παύλου.

The University of Queensland has expelled me, an Australian student, for attacking the Chinese government’s human rights record. Twenty per cent of their revenue comes from China, so my pro-Hong Kong activism threatened their business model. pic.twitter.com/N2KUEveUgT