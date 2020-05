Ένας 19χρονος σκοτώθηκε στο κέντρο του Ντιτρόιτ, στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί έχουν βγει στους δρόμους αρκετών πόλεων και διαμαρτύρονται για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ και την ρατσιστική βία σε βάρος των μαύρων από την αστυνομία.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ντιτρόιτ επιβεβαίωσε ότι τα πυρά προήλθαν από ένα αυτοκίνητο τύπου SUV σε χώρο που υπήρχαν οι διαδηλωτές.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 11:30μ.μ της Παρασκευής (τοπική ώρα) κοντά στο Greektown του Ντιτρόιτ, περιοχή με αναρίθμητα κέντρα διασκέδασης. Αν και δυνάμεις της αστυνομίας «ήρθαν σε αντιπαράθεση με δεκάδες διαδηλωτές», όπως σημείωσε η εκπρόσωπος, στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν ενεπλάκη αστυνομικός, σύμφωνα με την ίδια.

Ενώ η διαδήλωση ήταν σε πλήρη εξέλιξη, ένα γκρι Dodge σταμάτησε απέναντι από τους διαδηλωτές και κάποιος μέσα από το όχημα άνοιξε πυρ. Βίντεο που έχει στη διάθεσή της η τοπική Detroit Free Press δείχνει τον 19χρονο διαδηλωτή να αιμορραγεί από το στήθος.

Κάποιοι από το πλήθος προσπάθησαν να σταματήσουν την αιμορραγία και να τον κρατήσουν στη ζωή αλλά ο νέος άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από την αστυνομία.

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί άλλες πληροφορίες στη δημοσιότητα για το θύμα της επίθεσης.

Εκτός από τη Μινεάπολη, η κατάσταση παραμένει έκρυθμη σε αρκετές περιοχές.

Λος Άντζελες

Crowd still refusing to leave. Fireworks are being set off and cars are doing donuts on intersections. pic.twitter.com/Mvg0ZUSGjQ