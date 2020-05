Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η Μινεάπολη μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη σύλληψή του, με επεισόδια να έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη την πόλη.

Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ έχει πυροδοτήσει ένα παγκόσμιο κύμα οργής και βίαιες διαδηλώσεις στη Μινεάπολη. Η αστυνομία κάνει χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και βομβίδων κρότου προκειμένου να κρατά το πλήθος μακριά, ενώ την ίδια στιγμή τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες από ελικόπτερο που δείχνουν δεκάδες εστίες φωτιάς αλλά και ανθρώπους να λεηλατούν καταστήματα.

More photos from the area near Lake Street. Now black smoke is filling the sky @KSTP pic.twitter.com/nYLP22YRV6