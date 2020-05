Ο κακός καιρός ανάγκασε την SpaceX να αναβάλει την εκτόξευση των αστροναυτών της NASA, στο πλαίσιο μιας ιστορικής αποστολής προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η εκτόξευση ήταν προγραμματισμένη να γίνει λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας). Όμως, εξαιτίας των μη ευνοϊκών ατμοσφαιρικών συνθηκών, αποφασίστηκε να αλλάξουν τα σχέδια, ακυρώνοντας την εκτόξευση μόλις 16 λεπτά πριν από την πραγματοποίησή της, στο ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα. Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, δέκα λεπτά μετά την ώρα εκτόξευσης, οι καιρικές συνθήκες ήταν ικανοποιητικές.

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh