Το γιγάντιο κουκαμπούρα είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που θα θυμάται ο κόσμος από την εποχή του lockdown στην Αυστραλία λόγω της πανδημίας.

Ο δρ Farvardin Daliri, ακαδημαϊκός και καλλιτέχνης, βρήκε έναν ευφάνταστο και αρκετά εντυπωσιακό τρόπο για να περνάει τον χρόνο του στο σπίτι του στην Αυστραλία.

Δημιούργησε το γλυπτό των 750 κιλών, το οποίο γελά, προσφέροντας απλόχερα χαρά και αισιοδοξία στους περαστικούς. Κυκλοφόρησε δε, και επίσημα πια, το τεράστιο πουλί (το κουκαμπούρα) αυτή την εβδομάδα στους δρόμους του Μπρίσμπεϊν και σύντομα σκοπεύει να το φτάσει ως το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Τάουνσβιλ.

«Άρχισα να το δημιουργώ τα Χριστούγεννα. Μετά όμως, το σχέδιο άλλαξε και αποφάσισα να το κάνω να γελάει και να έχει κίνηση. Τότε δεν το ολοκλήρωσα. Αλλά όταν ξεκίνησε η εφαρμογή των μέτρων για την πανδημία είχα αρκετό χρόνο για να το ολοκληρώσω και να το κάνω να γελάει» είπε στον αυστραλιανό Guardian.

Ο Farvardin Daliri, ο οποίος μένει στο Τάουνσβιλ, αλλά βρισκόταν στο Μπρίσμπεϊν λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών, είπε ότι το πουλί είχε σχεδιαστεί για ένα φεστιβάλ που γιορτάζει την πολυπολιτισμικότητα και την αλληλεγγύη της κοινότητας.

Γεννημένος ο ίδιος στο Ιράν, σπούδασε γλυπτική στην Ινδία πριν μεταναστεύσει στην Αυστραλία και έχει ήδη δημιουργήσει ένα γιγαντιαίο χαλί- φίδι, το οποίο αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο στο Μπουρντέκιν.

