Οι Αμερικανοί τίμησαν την αργία μνήμης προς τους πεσόντες τους, παρακάμπτοντας μάλλον για λίγο τις οδηγίες προστασίας για τον κορωνοϊό και σπεύδοντας σε παραλίες και πάρτι.

Κατά το διήμερο (όπου οι Αμερικανοί τιμούν τους στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους για την πατρίδα) που παραδοσιακά σηματοδοτεί την αρχή του καλοκαιριού και παρότι ο αριθμός των νεκρών στις ΗΠΑ πλησιάζει στο ορόσημο των 100.000, οι Αμερικανοί αψήφησαν τους περιορισμούς, απολαμβάνοντας τη λιακάδα και τη θάλασσα.

Στη λίμνη Ozarks του Μιζούρι (πολιτεία που μετρά 686 νεκρούς σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς) εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν σε pool πάρτυ, με ποτά, μουσική και χορό.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u