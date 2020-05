«Ο κόσμος τιμά τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας σε μία εποχή μεγάλων προκλήσεων» αναφέρει σε μήνυμά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ανάμεσα στις πολύ σοβαρές συνέπειες της πανδημίας του COVID-19, επισημαίνει ο κ. Γκουτέρες, είναι η αυξανόμενη ευαλωτότητα των ΛΟΑΤKI ατόμων.

«Ήδη αντιμέτωπα με προκαταλήψεις, επιθέσεις και δολοφονίες μόνο και μόνο γι' αυτό που είναι ή για το πρόσωπο που αγαπούν, πολλά ΛΟΑΤΚΙ άτομα βιώνουν ένα αυξημένο στίγμα ως αποτέλεσμα του ιού αλλά και νέα εμπόδια όταν αναζητούν ιατροφαρμαλκευτική περίθαλψη.»

Ο γ.γ, του ΟΗΕ επισημαίνει πως υπάρχουν αναφορές ότι η αστυνομία κάνει κατάχρηση των οδηγιών για τον COVID-19, στοχοποιώντας τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και τις οργανώσεις τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει πως καθώς η πανδημία εξελίσσεται, τα Ηνωμένα Έθνη θα συνεχίσουν να υπογραμμίζουν αυτές αλλά κι άλλες αδικίες, όπως και την ανάγκη άπαντες να προστατεύονται και να συμπεριλαμβάνονται στην αντιμετώπιση της κρίσης.

«Η πανδημία του COVID19 επιδεινώνει τις δυσκολίες για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων και του στιγματισμού.

Καθώς τονίζουμε την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας (IDAHOBIT), πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, ιδίως την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και ότι προστατεύονται από τη βία και τις διώξεις» αναφέρει στο Twitter ο Αντόνιο Γκουτέρες.

