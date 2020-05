Επισκέπτες φορώντας μάσκες έσπευσαν σήμερα στην Disneyland της Σαγκάης που άνοιξε ξανά τις πύλες της, σε ένα πρώτο βήμα αναζωογόνησης του τουρισμού που μπήκε σε παύση λόγω της πανδημίας.

Η Disney αποφάσισε να επαναλειτουργήσει περιορίζοντας τον αριθμό των επισκεπτών και καθιστώντας υποχρεωτικές τις μάσκες αλλά και τον έλεγχο θερμοκρασίας για πιθανό πυρετό.

Η Κίνα, όπου ξεκίνησε η πανδημία τον Δεκέμβριο, ήταν η πρώτη χώρα που άνοιξε ξανά τα εργοστάσια και άλλες επιχειρήσεις αφότου ανακοίνωσε πως έθεσε υπό έλεγχο την ασθένεια το Μάρτιο, παρόλο που τα κρούσματα άρχισαν να αυξάνονται και οι περιορισμοί σε συγκεκριμένες περιοχές παραμένουν ιδιαιτέρως αυστηροί.

Ο τουρισμός έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα λόγω των μέτρων που λήφθηκαν παγκοσμίως, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την διακοπή αεροπορικών ταξιδιών και κρουαζιέρων, αλλά και το κλείσιμο θεματικών πάρκων και κινηματογράφων. Η Disney ανέφερε πως τα κλειστά πάρκα λόγω κορωνοϊού θα κοστίσουν στην επιχείρηση περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κέρδη.

Η Shanghai Disneyland και το πάρκο της Disney στο Χονγκ Κονγκ έκλεισαν στις 25 Ιανουαρίου όταν οι δημόσιοι χώροι σε όλη την Κίνα ανέστειλαν τη λειτουργία τους προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας. Η Disneyland του Τόκιο έκλεισε τον επόμενο μήνα και τον Μάρτιο ακολούθησαν τα πάρκα της εταιρίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Επισκέπτες, κάποιοι με αυτιά του Μίκι και πολλά παιδιά με κοστούμια της Μικρής Γοργόνας, της Μουλάν, της Χιονάτης και της Μίνι Μάους, αφού πρώτα θερμομετρήθηκαν, πέρασαν το πρωί της Δευτέρας τις πύλες του πάρκου, περιδιαβαίνοντας τους σχεδόν άδειους χώρους ενώ τους χαιρετούσε το προσωπικό.

Visitors arriving at Shanghai Disneyland. Not crowded as far as we see. @Disney is limiting attendance to 30% capacity in line with government and social distancing rules. Masks required for all. 😷 #China #coronavirus pic.twitter.com/2Iioy17c22