Μάρτυρες μιας από τις πιο απρόσμενες κόντρες έγιναν οι χρήστες του Twitter, μεταξύ του Αξλ Ρόουζ και του Στίβεν Μνούτσιν.

Ξεκίνησε με τον φρόντμαν των Guns n' Roses να βάλει κατά του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών για τη διαχείριση της πανδημίας κορωνοϊού.

«Είναι επίσημο! Ό,τι κι εάν έχουμε σκεφτεί για τον Στιβ Μνούτσιν μέχρι τώρα, είναι κι επισήμως μ...ς», δήλωσε ο 58χρονος Ρόουζ, ο οποίος έχει περίπου 1,2 εκατ. ακολούθους στο διαδίκτυο.

It’s official! Whatever anyone may have previously thought of Steve Mnuchin he’s officially an asshole.

Ο Μνούτσιν δεν σιώπησε, αμφισβητώντας με δικό του Tweet τον πατριωτισμό του Ρόουζ: «Τι έκανες τελευταία για την πατρίδα;» τον ρωτούσε.

My bad I didn’t get we’re hoping 2 emulate Liberia’s economic model but on the real unlike this admin I’m not responsible for 70k+ deaths n’ unlike u I don’t hold a fed gov position of responsibility 2 the American people n’ go on TV tellin them 2 travel the US during a pandemic.