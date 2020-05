«Παράνοια» χαρακτήρισε την καραντίνα ο Νάιτζελ Φάρατζ, που δήλωσε ότι τον επισκέφθηκε η αστυνομία επειδή παραβίασε τις κυβερνητικές οδηγίες για την αποφυγή μετακινήσεων στη Βρετανία, λόγω κορωνοϊού.

Ο αρχηγός του κόμματος Brexit έγραψε στο Twitter ότι του χτύπησαν την πόρτα δύο αστυνομικοί, για να του υπενθυμίσουν τις οδηγίες για τις μετακινήσεις. «Παράνοια της καραντίνας», έγραψε ο Φάρατζ.

«Είχαν λάβει καταγγελία ότι πήγα στο Ντόβερ για να αναφέρω το σκάνδαλο παράνομης μετανάστευσης που λαμβάνει χώρα εκεί. Τι απόλυτη σπατάλη χρήματος και χρόνου», έγραψε ακόμη ο πρώην βουλευτής.

Lockdown lunacy.



Two police officers just knocked on my door to advise me on essential travel.



They had received a complaint that I had been to Dover to report on the illegal migrant scandal taking place.



What a total waste of time and money.