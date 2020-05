Εξαιτίας ενός και μόνο tweet του Έλον Μασκ, η αξία της Tesla έπεσε κατά 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο ιδρυτής και CEO της Tesla Motors έγραψε στο Twitter πως η τιμή της μετοχής της εταιρείας ήταν πολύ ψηλή. Η μαζική αντίδραση που προκάλεσε το Tweet, κόστισε και προσωπικά στον Μασκ περίπου 3 δισεκατομμύρια από το μερίδιό του στην Tesla, καθώς μέτοχοι άρχισαν να εγκαταλείπουν την εταιρεία.

«Η μετοχή της Tesla είναι πολύ ακριβή» έγραψε μεταξύ άλλων σε ένα μπαράζ «τιτιβισμάτων», ενώ ορκίστηκε να πουλήσει και όλα τα υπάρχοντά του. Σε άλλο Tweet μοιράστηκε με τους 33,4 εκατομμύρια followers του πως η σύντροφός του ήταν εξοργισμένη μαζί του ενώ αλλού έγραψε «οργή, οργή ενάντια στον θάνατο του φωτός της συνείδησης».

Tesla stock price is too high imo

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.