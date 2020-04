Ένας ένοπλος- που κάποια στιγμή μεταμφιέστηκε σε αστυνομικό- δολοφόνησε 16 ανθρώπους στη Νέα Σκωτία του Καναδά, στην πιο πολύνεκρη επίθεση που έχει γίνει στην ιστορία της χώρας.

Αρκετοί νεκροί βρέθηκαν μέσα και έξω από ένα σπίτι στη μικρή επαρχιακή πόλη Πόρταπικ, ανακοίνωσε η αστυνομία και αρκετά σπίτια πυρπολήθηκαν. Σοροί βρέθηκαν και σε άλλες τοποθεσίες, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και μία αστυνομικός. Η επίθεση διήρκεσε 12 ώρες.

Ο δράστης ήταν ο 51χρονος Γκάμπριελ Γουόρτμαν, ο οποίος έπεσε νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία. Οι αρχές εκτιμούν ότι στόχος του ενόπλου ήταν τα πρώτα θύματα, ενώ στη συνέχεια ο 51χρονος άρχισε να κάνει επιθέσεις στην τύχη.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn