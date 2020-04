Στους 14.576 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από κορωνοϊό στη Βρετανία.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση των Αρχών ως και το απόγευμα 847 άτομα έχασαν τη ζωή σε 24 ώρες. Τα κρούσματα ανέρχονται σε 108.692 ενώ 5.599 καταγράφηκαν για το τελευταίο 24ωρο για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ως το πρωί της Παρασκευής διενεργήθηκαν συνολικά 438.991 τεστ.

Στη Βρετανία καταγράφονται κάτω από 900 θάνατοι την ημέρα κατά τις τελευταίες έξι ημέρες. Ο υψηλότερος απολογισμός ήταν στις 10 Απριλίου όταν και ανακοινώθηκαν 980 νεκροί. Συνολικά 14.576 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βρετανία.

As of 9am 17 April, 438,991 tests have concluded, with 21,328 tests on 16 April.



341,551 people have been tested of which 108,692 tested positive.



As of 5pm on 16 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 14,576 have sadly died.