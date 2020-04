Βρετανοί τελωνειακοί υπάλληλοι κατέσχεσαν 14 κιλά κοκαΐνης αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών (1,25 εκατομμύρια δολάρια) που οι ναρκέμποροι είχαν κρύψει σε ένα φορτίο με ιατρικές μάσκες προστασίας.

Η ποσότητα κοκαΐνης εντοπίστηκε κατά τους συνήθεις ελέγχους τους στην τελωνειακή ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου στη Σήραγγα της Μάγχης. Η κοκαΐνη, συσκευασμένη σε 15 πακέτα, βρέθηκε μέσα σε κουτιά με ιατρικές μάσκες προστασίας, στη διάρκεια ελέγχου σε σε φορτηγάκι με πολωνικές πινακίδες που κατευθυνότανε στη Βρετανία, αναφέρει στην ενημέρωσήτου το υπουργείο Εσωτερικών. Ένας 34χρονος Πολωνός συνελήφθη.

«Η κατάσχεση αυτή αποτελεί ακόμη μία περίτρανη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο τα εγκληματικά δίκτυα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πανδημία του κορωνοϊού για δική τους ωφέλεια», δήλωσε ο Ντάρεν Χέρμπερτ, διευθυντής επιχειρήσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος στο λιμάνι του Ντόβερ.

«Εξετάζουμε τώρα ποιος ήταν πίσω από αυτήν την απόπειρα, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι τους καταφέραμε ένα μεγάλο πλήγμα. Στις τιμές που πωλείται στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό το φορτίο μπορεί και να απέφερε κέρδη πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες μετά τη νόθευση και το'κόψιμό' του σε δόσεις --ένα κέρδος που τώρα τους το αποτρέψαμε». Ο Ίαν Χάνσον, περιφερειακός διευθυντής της Συνοριακής Δύναμης στο Κοκέλ της Γαλλίας, δήλωσε από την πλευρά του πως η κατάσχεση αυτή απέδειξε μέχρις ποίου ορίου είναι διατεθειμένοι να φθάσουν οι λαθρέμποροι.





£1m of cocaine that was hidden in a box of face masks was seized by experienced officers at the Channel Tunnel yesterday.



Criminal networks are trying to exploit the #coronavirus outbreak for their own benefit, but Border Force and @NCA_UK are working together to stop them. pic.twitter.com/0hBbygdfCR