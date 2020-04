Με ένα βίντεο στο Twitter, ο CEO της Apple, Τιμ Κουμ, ανακοίνωσε ότι ο τεχνολογικός κολοσσός συνεργάζεται για τον σχεδιασμό και την παραγωγή εκατομμυρίων ασπίδων προσώπου για γιατρούς και νοσηλευτές.

«Η Apple είναι αφοσιωμένη στην υποστήριξη της μάχης κατά του Covid-19 διεθνώς» έγραψε ο Τιμ Κουκ, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι η εταιρεία εξασφάλισε 20 εκατομμύρια χειρουργικές μάσκες μέσα από την αλυσίδα προμηθειών του κολοσσού.

«Οι ομάδες σχεδιασμού, μηχανικής, επιχειρήσεων και συσκευασίας» της Apple δουλεύουν με προμηθευτές «για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την αποστολή ασπίδων προσώπου» στο ιατρικό προσωπικό, γράφει ο Τιμ Κουκ. «Είναι μια πραγματικά παγκόσμια προσπάθεια και συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα» λέει στο βίντεο.

Οι πρώτες αποστολές των νέων μασκών έγιναν στο Kaiser Hospital στη Santa Clara Valley. H Apple στόχο έχει να παραδώσει 1 εκατομμύριο μέσα σε μία εβδομάδα και να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό για όσο χρειαστεί. Όπως είπε ο Κουκ, στα σχέδια της εταιρείας είναι και η αποστολή ασπίδων εκτός ΗΠΑ.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX