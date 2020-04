Γάλλος γιατρός προκάλεσε την αγανάκτηση των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι υπονόησε ότι μια πιθανή θεραπεία για τη νόσο COVID-19 θα πρέπει να δοκιμαστεί στην Αφρική.

Ο Ζαν Πολ Μιρά, ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Cochin στο Παρίσι, έκανε τα σχόλια αυτά την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο LCI με τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της Γαλλίας Inserm.

Ο διευθυντής ερευνών Καμίλ Λοχτ συζητούσε το θέμα του εμβολίου BCG για τη φυματίωση, που δοκιμάζεται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αυστραλία εναντίον του νέου κορωνοϊού.

Ο Μιρά ρώτησε: «Εάν θα μπορούσα να γίνω προκλητικός, δεν θα έπρεπε να κάνουμε αυτήν τη μελέτη στην Αφρική, όπου δεν υπάρχουν μάσκες, αγωγή ή μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως γίνεται κάπως έτσι, παρεμπιπτόντως, σε ορισμένες έρευνες για το AIDS ή με τις ιερόδουλες;».

«Δοκιμάζουμε πράγματα, διότι γνωρίζουμε ότι είναι εκτεθειμένοι σε μεγάλο βαθμό και δεν προστατεύουν τους εαυτούς τους».

Ο Καμίλ Λοχτ, ο διευθυντής ερευνών του Inserm, απάντησε: «Έχετε δίκιο. Και παρεμπιπτόντως, βρισκόμαστε στη διαδικασία να σκεφτούμε, παράλληλα, μια έρευνα στην Αφρική... Αυτό δεν μας αποτρέπει, παράλληλα, από το σκεφτόμαστε για μια έρευνα στην Ευρώπη και την Αυστραλία».

Absolutely frightening.



Two French doctors are discussing live on TV how new treatment against #covid19 should be first tested in #Africa.



" – Like it's done for HIV and with sex workers

– You're absolutely right, we're going to seriously think about it"pic.twitter.com/KAMdZWEv9E