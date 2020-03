«Φτάνει πια», δήλωσε με εμφανή τη δυσαρέσκειά του ο Τζάστιν Τρουντό στους Καναδούς που αρνούνται να μείνουν στα σπίτια τους εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Με εμφανή τη δυσφορία του, ο πρωθυπουργός του Καναδά απευθύνθηκε σήμερα στους πολίτες που αψηφούν τις συστάσεις των αρχών να απομονωθούν για να πολεμήσουν την επιδημία του νέου κορωνοϊού και τους είπε «πηγαίνετε σπίτια σας και παραμείνετε στα σπίτια σας ειδάλλως θα βρεθείτε αντιμέτωποι με κυρώσεις».

Ο αριθμός των ανθρώπων στον Καναδά που έχουν διαγνωστεί με τη νόσο Covid-19 ανήλθε σήμερα σε 1.474 από 1.430 χθες με τον αριθμό των νεκρών να βρίσκεται στους 20, όπως έγινε γνωστό από αξιωματούχους των υγειονομικών υπηρεσιών.

Αν και η Οτάβα και οι 10 επαρχίες της χώρας συνέστησαν στους Καναδούς να μείνουν στα σπίτια τους και σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίσουν τις συναθροίσεις, ο Τρουντό επισήμανε ότι πάρα πολύ άνθρωποι δεν σέβονται τις συστάσεις.

Trudeau’s tone was noticeably sterner today, including this warning to people who aren’t observing calls for social distancing. pic.twitter.com/HU2SySOhrm