Αναβάλλεται το επετειακό για φέτος φεστιβάλ Glastonbury στη Βρετανία λόγω κορωνοϊού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών το φετινό φεστιβάλ, που κλείνει τα 50 χρόνια του, δεν θα πραγματοποιηθεί σε μία προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

«Λυπούμαστε για αυτή την ανακοίνωση, αλλά θα χρειαστεί να ακυρώσουμε το Glastonbury 2020. Τα φετινά εισιτήρια θα μετατεθούν για του χρόνου.» ανέφεραν σε ανάρτησή τους οι διοργανωτές.

Πριν από λίγες μέρες, παρά τις ανησυχίες για την εξάπλωση του κορωνοϊού, οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ένα line up με περισσότερους από 50 καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου ονόματος Kendrick Lamar.

Το φεστιβάλ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα πραγματοποιείτο από τις 24 ως τις 28 Ιουνίου στο Worthy Farm, στο Σόμερσετ.

We are so sorry to announce this, but we are going to have to cancel Glastonbury 2020. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/ox8kcQ0HoB