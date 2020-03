Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την έντονη αγανάκτηση της Κίνας καθώς σε ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για «κινεζικό ιό» αναφερόμενος στον κορωνοϊό.

«Οι ΗΠΑ θα στηρίξουν ενεργά τις βιομηχανίες αυτές, όπως τις αεροπορικές εταιρείες και άλλες, που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τον Κινεζικό Ιό. Θα είμαστε πιο ισχυροί από ποτέ!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος προκαλώντας για μία ακόμα φορά τις σχέσεις ΗΠΑ- Κίνας.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!

Από την πλευρά της, η Κίνα εξέφρασε την «έντονη αγανάκτησή» της με τη διπλωματία και τα Τοπικά Μέσα να εκτιμούν ότι η αναφορά αυτή στιγματίζει τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη συστήσει να μη γίνονται τέτοιες αναφορές στον κορωνοϊό, όπως κινεζικός ιός, ούτε συσχετισμός με την πόλη Γουχάν, όπου ανιχνεύθηκε πρώτη φορά ο ιός, προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις διακρίσεων και στιγματισμού.

Το σχόλιο αυτό του Αμερικανού Προέδρου, έρχεται λίγες μέρες μετά από ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, Ζάο Λιζιάν, ο οποίος κατηγορούσε τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ότι έφεραν τον ιό στην πόλη της Γουχάν. Οι ΗΠΑ κάλεσαν σε εξηγήσεις τον Κινέζο πρέσβη Κιου Τιανκάι, προβαίνοντας στις απαραίτητες προειδοποιήσεις.

Σε απάντηση ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο κατηγόρησε τη Δευτέρα το Πεκίνο ότι «διασπείρει παραπληροφόρηση και φήμες» για την προέλευση του νέου κορωνοϊού.

Αλλά, δεν ήταν μόνο ο Πρόεδρος Τραμπ που έκανε χρήση αυτού του όρου. Μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αντίστοιχες εκφράσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ίδιος ο Πομπέο, ο οποίος στο παρελθόν έχει αναφερθεί στον «ιό από την Γουχάν».

Η αντίδραση της Κίνας

«Εκφράζουμε την έντονη αγανάκτησή μας» σε αυτό τον χαρακτηρισμό, επεσήμανε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκενγκ Σουάνγκ.

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η διεθνής κοινότητα είναι ξεκάθαρα αντίθετες στη σύνδεση του ιού με συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές και κατά οποιουδήποτε στιγματισμού», πρόσθεσε.

Το επίσημο κινεζικό πρακτορείο Xinhua εκτίμησε σήμερα σε σχόλιό του ότι η χρήση «ρατσιστικών και ξενοφοβικών χαρακτηρισμών προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για την επιδημία σε άλλες χώρες απλώς αποκαλύπτουν την ανευθυνότητα και την ανικανότητα κάποιων πολιτικών».

Αντιδράσεις και στις ΗΠΑ

Το tweet βέβαια, του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και στις ΗΠΑ.

«Αν αναζητάτε κάποιον να χρεώσετε αυτή την κρίση, δοκιμάστε τον τύπο που έφτιαξε ψεύτικο site στη Google ή υποσχέθηκε τεστ που ΑΚΟΜΑ δεν έχει παραδώσει. Η ασιατική κοινότητα των Αμερικανών –άνθρωποι στην υπηρεσία των οποίων είστε— ήδη υποφέρουν. Δεν χρειάζεται να τροφοδοτείτε ακόμη περισσότερο την μισαλλοδοξία», σχολίασε ο Μπιλ ντε Μπλάζιο, δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

If you’re looking for someone to pin this crisis on, try the guy who made up a phony Google website or promised testing kits that he STILL hasn’t delivered.



Our Asian-American communities — people YOU serve — are already suffering. They don’t need you fueling more bigotry. https://t.co/jjcO7treC2