Οι ηγέτες της Ε.Ε. θα κάνουν τηλεδιάσκεψη την Τρίτη, για δεύτερη φορά, σε μια προσπάθεια να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση στον κορωνοϊό.

«Αποφάσισα να συγκαλέσω τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Τρίτη για να συνεχίσουμε τις δράσεις μας για τον κορωνοϊό» ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ. «Είναι κλειδί ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού, παρέχοντας επαρκή ιατρικό εξοπλισμό, ενισχύοντας την έρευνα και περιορίζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις» επισήμανε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

I have decided to call a video conference with the European Council members on Tuesday 17 March to follow up on our #EUCO actions on #COVIDー19



Containing the spread of the virus, providing sufficient medical equipment, boosting research and limiting the economic fallout is key