Η ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου Pornhub προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο premium συνδρομητικό πακέτο της, σε όλους τους κατοίκους της Ιταλίας.

Η γειτονική χώρα μαστίζεται από την χειρότερη επιδημία κορωνοϊού μετά από αυτή την Κίνας, με πάνω 1.000 νεκρούς και 15.000 κρούσματα. Η δημοφιλής πλατφόρμα που φιλοξενεί στους σέρβερ της εκατομμύρια επαγγελματικά και ερασιτεχνικά βίντεο, ανακοίνωσε χθες πως θα «ξεκλειδώσει» όλο το περιεχόμενο για οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται στο Pornhub από ιταλικό έδαφος.

Όμως αυτή δεν θα είναι η μοναδική συνεισφορά του ερωτικού site που σκοπεύει να δωρίσει χρήματα στο ιταλικό κράτος, για την αντιμετώπιση της έξαρσης του SARS-CoV-2, για τον οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη κηρύξει πανδημία. «Pornhub θα δωρίσει όλα τα έσοδα του Μαρτίου από το Modelhub για την στήριξη της Ιταλίας σε αυτή την δύσκολη περίοδο», ανακοίνωσε η εταιρεία στο Twitter. «Φόρτσα Ιταλία, σε αγαπάμε!».

Pornhub is donating its March proceeds from Modelhub to support Italy during this unfortunate time (model earnings will remain untouched). Italy will also have free access to Pornhub Premium throughout the month. Forza Italia, we love you! 🧡 pic.twitter.com/DD0nYDyrJ4