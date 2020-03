Η 19χρονη Alicia αποκαλύπτει τη σπαρακτική πραγματικότητα του να είσαι queer και να μένεις στις LGBT-free zones της Πολωνίας.

Το 1/3 της Πολωνίας δηλώνει επισήμως ότι είναι «LGBT-Free», με τις επίσημες δεσμεύσεις από τους τοπικούς δήμους που τάσσονται κατά της «LGBT προπαγάνδας». Περίπου 100 Πολωνικές δημοτικές ή τοπικές κυβερνήσεις διακηρύττουν ότι είναι «απαλλαγμένοι από LGBT+ ιδεολογίες».

Οι τοπικές αρχές στις ζώνες αυτές δεσμεύονται ότι θα απέχουν από έργα που ενθαρρύνουν την ανοχή και ότι θα αποφεύγουν την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε Μ.Κ.Ο. που δουλεύουν για την προώθηση των ίσων δικαιωμάτων.

Ένας χάρτης, ο «Άτλας του Μίσους», που δημιουργήθηκε από ακτιβιστές, αποκαλύπτει την έκταση της Πολωνίας που έχει υπογράψει αυτή τη δέσμευση. Η περιοχή μάλιστα είναι μεγαλύτερη από την έκταση της Ουγγαρίας.

Η Αλίσια, 19 ετών, είναι μία queer γυναίκα και ένα απ' τα λίγα ανοιχτά LGBT άτομα στο χωριό της. Η ίδια μιλώντας στο Channel 4 News λέει ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε εκεί. Δηλώνει τρομαγμενη καθημερινά καθώς ζει στη «LGBT-Free Ζώνη».

«Οι γείτονές μου φοβούνται να πουν μπροστά μου ότι δεν τους αρέσω κι ότι δεν με αποδέχονται» λέει. Έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να μιλήσει για τα δικαιώματα των LGBT αλλά αυτό την έχει κάνει μεγαλύτερο στόχο.

«Φοβάμαι, διότι γνωρίζουν που μένω. Όμως ο τρόμος με ενθαρρύνει. Κάποιος πρέπει να πολεμήσει».

Η δεκαεννιάχρονη δίνει τη δική της μάχη με τον δικό της τρόπο και καθώς τα ομοφοβικά γκράφιτι και αυτοκόλλητα ξεφυτρώνουν σ' ολόκληρη την πόλη της, αυτή τα καλύπτει με τ' αυτοκόλλητά της που γράφουν: «Too queer to fear».

