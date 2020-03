H Flybe, η μεγαλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία, κλείνει, λιγότερο από δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης περί συμφωνίας διάσωσής της και λόγω των ευρύτατων επιπτώσεων του κοροναϊού στη βρετανική αεροπλοΐα.

Οι επιπτώσεις του κοροναϊού στις εναέριες συγκοινωνίες φαίνεται πως αποτέλεσαν το τελειωτικό πλήγμα για την εταιρεία με έδρα το Έξετερ που εξυπηρετεί περίπου το 40% των εσωτερικών πτήσεων στη Μεγάλη Βρετανία. Κι αυτό ενώ η κυβέρνηση χρονοτριβούσε στην απόδοση ενός αμφιλεγόμενου δανείου 100 εκατομμυρίων λιρών.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βρετανίας ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης πως η εταιρεία μπήκε σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης. Πρόσθεσε πως όλες οι πτήσεις της ακυρώθηκαν, καλώντας τους πολίτες να μην μεταβαίνουν στα αεροδρόμια αναχώρησής τους.

Flybe has entered administration.



All Flybe flights are cancelled. Please do not go to the airport as your Flybe flight will not be operating.



For flights operated by franchise partners, passengers should make contact with their airline.#Flybe pic.twitter.com/O9vQ7mvnR8