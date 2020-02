Τρία αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκαν από ερευνητές 76 χρόνια μετά την κατάρριψή τους.

Την τελευταία φορά που είδε κάποιος αυτά τα αεροσκάφη ήταν όταν επιχειρούσαν εναντίον ιαπωνικών στόχων στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Η «Επιχείρηση Hailstone», τον Φεβρουάριο του 1944, ολοκληρώθηκε με μια αποφασιστική νίκη για τις ΗΠΑ, αλλά με βαρύ τίμημα για τις αμερικανικές δυνάμεις καθώς τουλάχιστον 40 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν ενώ χάθηκαν περισσότερα από είκοσι αεροσκάφη. Πολλές οικογένειες δεν έμαθαν ποτέ τα ακριβή στίγματα που χάθηκαν οι αγαπημένοι τους. Τώρα το Project Recover, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ψάχνει όσους σκοτώθηκαν στις μάχες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εντόπισε τρία από τα αεροσκάφη που χάθηκαν κατά την επιχείρηση.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Ντελαγουέρ πρόκειται για δύο SBD-5 Dauntless και ένα TBM / F-1 Avenger. Ο Mark Moline, συνιδρυτής του Project Recover και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ντελαγουέρ, έκανε λόγο για μία συναρπαστική ανακάλυψη υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα όταν κανείς σκέφτεται τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν «για να προστατεύσουν τις ελευθερίες μας».

Για τον εντοπισμό των αεροσκαφών συνεργάστηκαν υπό το Project Repair ερευνητές του πανεπιστημίου με το Scripps Institution of Oceanography. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Τα νησιά της Μικρονησίας κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο αποτέλεσαν σημαντική βάση των Ιαπώνων και για αυτό τέθηκαν υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ από το 1945 έως το 1990 οπότε και τελείωσε ουσιαστικά το καθεστώς κηδεμονίας και απέκτησαν την ανεξαρτησία τους.

