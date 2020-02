Η έρευνα για τον εντοπισμό των δύο ηλικιωμένων που αγνοούνταν σε δάσος της βόρειας Καλιφόρνια από τις 14 Φεβρουαρίου είχε αίσιο τέλος, καθώς βρέθηκαν και οι δύο σώοι.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάριν, οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν τόσο την Κάρολ Κιπάρσκι, 77 χρόνων, όσο και τον Ίαν Ίργουιν, 72 ετών - που τελευταία φορά τους είχαν δει στις 14 Φεβρουαρίου σε ένα αγρόκτημα που είχαν ενοικιάσει για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Οι δύο ακαδημαϊκοί είχαν χαθεί στο δάσος κάνοντας πεζοπορία. Οι ομάδες διάσωσης, έχοντας περάσει μία και πλέον εβδομάδα για την αναζήτησή τους, είχαν χάσει την ελπίδα τους πως θα τους έβρισκαν ζωντανούς σε μία πυκνή δασική περιοχή όπου ο υδράργυρος τη νύχτα πέφτει στους 0 βαθμούς κελσίου.

Κι όμως, οκτώ ημέρες μετά, βρέθηκαν χαμένοι στο δάσος και με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Αυτό είναι θαύμα. Πίστεψαν πως είχε έρθει το τέλος για εκείνους» τόνισε o Μπράντον Σνάιντερ, ένας από τους διασώστες κατά τη συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας πως το ζευγάρι είχε βγει απροετοίμαστο για μεγάλης απόστασης πεζοπορία και για τις χαμηλές θερμοκρασίες και κατάφερε να επιβιώσει χωρίς φαγητό, πίνοντας νερό από λακούβα με νερό.

Όπως είπε ο Σνάιντερ, κάποια στιγμή μάλλον έπεσαν και η Κιπάρσκι επιχείρησε να αναζητήσει βοήθεια μόνη της, δένοντας κομμάτια του μαντιλιού της στα κλαδιά των δέντρων, προκειμένου να βρει ξανά το δρόμο της επιστροφής για τον σύντροφό της.

Η έρευνα για τον εντοπισμό τους ξεκίνησε όταν δεν εμφανίστηκαν σε ραντεβού που είχαν στις 16 του μήνα, κάτι ασυνήθιστο για εκείνους που έθεσε τους πάντες σε συναγερμό.

Όταν οι φροντιστές πήγαν στο αγρόκτημα που είχαν ενοικιάσει για να καθαρίσουν, βρήκαν τα πορτοφόλια και τα τηλέφωνα του ζεύγους, ενώ το αυτοκίνητό τους ήταν παρκαρισμένο απ'έξω.

Μία τεράστια δύναμη 500 ανθρώπων, αστυνομικών, δυτών και εθελοντών, ξεκίνησε μία αγωνιώδη έρευνα μέσα στο δάσος, με τη συνδρομή drones, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και σκαφών με ραντάρ και σόναρ. Ωστόσο, μετά την Πέμπτη, η αποστολή τους άλλαξε χαρακτήρα καθώς πίστευαν πως αναζητούσαν πλέον νεκρούς ανθρώπους.

