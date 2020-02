Η Χάιντι, ένας γερμανικός ποιμενικός από την Αυστραλία, βοήθησε να σωθεί η ζωή του ιδιοκτήτη της όταν βυθίστηκε η βάρκα του.

Το πρωί της Πέμπτης, αστυνομικοί στο Moreton Bay ειδοποιήθηκαν από έναν ψαρά, που είχε εντοπίσει την Χάιντι να κολυμπά στον κόλπο δίπλα σε μια εργαλειοθήκη, ένα σωσίβιο και διάφορα άλλα αντικείμενα, τα οποία έμοιαζαν να ανήκουν σε μια βάρκα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των αρχών.

Η Χάιντι ανασύρθηκε άμεσα από το νερό και μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για τσεκ-απ, ενώ η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα διάσωσης για τον ιδιοκτήτη του σκύλου.

Ο 63χρονος ιδιοκτήτης, βρέθηκε να «κρέμεται» από μια βάρκα λίγες ώρες αργότερα. Ο ίδιος φέρεται να είπε στην αστυνομία πως είχε χάσει το ρεύμα στην βάρκα και μετά γέμισε νερά.

Η Χάιντι, που δεν είχε τραυματιστεί στο ελάχιστο, επέπλεε και κολυμπούσε στο νερό για 11 ώρες συνεχόμενα, περιμένοντας για βοήθεια. Ο ιδιοκτήτης της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να έχει υποστεί κάποιο τραυματισμό.

Heidi the German Shepherd has been hailed a hero after she was found swimming alone in Moreton Bay, alerting authorities to her owner's sunken boat. ❤️ #9Today pic.twitter.com/1HG28Yl6U3