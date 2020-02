Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν μεταξύ των πρώτων που έσπευσαν να συγχαρούν τους Kansas City Chiefs για τη νίκη τους με 31-20 επί των San Francisco 49ers στο χθεσινό Super Bowl, ωστόσο υπέπεσε σε ένα σοβαρό λάθος γεωγραφίας που μόνο απαρατήρητο δεν πέρασε από τους χρήστες των social media.

«Συγχαρητήρια στους Kansas City Chiefs για το εκπληκτικό παιχνίδι και τη φανταστική επιστροφή υπό τρομακτική πίεση. Εκπροσωπείτε τη σπουδαία πολιτεία του Κάνσας και στην πραγματικότητα ολόκληρη την Αμερική άριστα. Η χώρας μας είναι ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ» έγραψε ο Τραμπ μέσω Twitter.

To μόνο πρόβλημα είναι πως το Κάνσας Σίτι όπου βρίσκεται - και πάντα βρισκόταν - η έδρα των πρωταθλητών, είναι στο Μιζούρι, όχι στο Κάνσας.

this tweet is shocking. I can't believe Trump knew Kansas was located in the USA pic.twitter.com/WHc4pct73E