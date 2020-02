Απελπιστική είναι η κατάσταση στην Καμπέρα που βρίσκεται εδώ και ημέρες σε πύρινο κλοιό.

Για πρώτη φορά μετά το 2003, οι αρχές της αυστραλιανής πρωτεύουσας έθεσαν την πόλη σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται στην περιοχή.

Χθες Σάββατο ο υδράργυρος άγγιξε τους 42,7 βαθμούς Κελσίου, ρεκόρ για τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 1968, όταν η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 42,4 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη χειρότερα, η θερμοκρασία στην πόλη Ρίτσμοντ της Νέας Νότιας Ουαλίας έφτασε χθες τους 46,8 βαθμούς Κελσίου.

«Τρόμος από όλες τις πλευρές»

Ο ρεπόρτερ και ο φωτογράφος του Guardian στην Αυστραλία, Christopher Knaus και Mike Bowers, ρίχτηκαν στoν αγώνα για να προστατεύσουν το αγρόκτημα μιας οικογένειας, περίπου 100 χιλιόμετρα έξω από την Καμπέρα.

Στο βίντεο που κατέγραψαν, φαίνεται πως το Tallabrook Lodge, η ιδιοκτησία της οικογένειας Κάουι βρίσκεται κυριολεκτικά σε πύρινο κλοιό. Είναι περικυκλωμένη από φλόγες κι όπου κι αν στρέψει κανείς το βλέμμα θα δει φωτιές να πλησιάζουν.

Η οικογένεια Κάουι προσπαθεί με αυτοσχέδια μέσα να προστατεύσει το κτήμα της, τους στάβλους, τα ζώα. Όμως, το χάος καταφθάνει και οι μάνικες μοιάζουν αστείες μπροστά τον όλεθρο που θα ακολουθήσει.

Τα άλογα, πανικόβλητα, σπάζουν τους φράκτες και ξεφεύγουν από τις φλόγες. Οι ιδιοκτήτες, Λόρενς και Κλερ, φωνάζουν στους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους που έχουν σπεύσει σε βοήθεια.

Σε λίγο, οι φλόγες έχουν καταφθάσει και σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Σε μία απόκοσμη ατμόσφαιρα η φωτιά σβήνει καθώς δεν έχει τι άλλο να κάψει. Σύντομα, η ιδιοκτησία των Κάουι δε θα είναι παρά καμμένη γη. Όμως, εκείνοι είναι ζωντανοί.

Everything around Laurence and Claire Cowie's property is blackened. The wind is still fierce but it's now eerily quiet. The only things burning are old tree trunks and large logs. We can see the mountains to the west, just. Laurence is having a beer. #bushfires @_LisaMCox pic.twitter.com/v1ux3S5NuN