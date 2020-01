Έπειτα από 47 χρόνια κοινής πορείας και μετά από μία ταραγμένη πολιτική περίοδο που διαδέχτηκε το δημοψηφισμα του 2016, σήμερα η Βρετανία παίρνει οριστικά «διαζύγιο» από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα συναισθήματα στη Γηραιά Αλβιόνα φαίνεται να είναι γλυκόπικρα, με τον ενθουσιασμό ωστόσο να κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού που ξεχύθηκε στους δρόμους, με σημαίες και συνθήματα, για να υποδεχτεί την «ώρα μηδέν» του περίφημου Brexit.

EPA

EPA

EPA

Το εμβληματικό Big Ben έχει σιγήσει μέχρι την ώρα του Brexit οπότε και θα αρχίσει να χτυπά.

Οι Brexiteers γιορτάζουν με μπίρες και πάρτι σε ολόκληρη τη χώρα. Ενώ τα χρώματα που εθνικού συμβόλου κυριαρχούν παντού: Στα ρούχα και τα πρόσωπα.

EPA

EPA

Ο «παθιασμένος» υποστηρικής της αποχώρησης που έβαλε φωτιά σήμερα μια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίπλα στην Ντάουνινγκ Στριτ, στην καρδιά του Λονδίνου, ήταν μάλλον η εξαίρεση ακόμη και μεταξύ των οπαδών του Brexit, αφού το αντιευρωπαϊκό αίσθημα εκφράστηκε κατά τ΄άλλα χωρίς παρεκτροπές.

A #Brexit supporter has been spotted burning an EU flag near Downing Street#BrexitDay



Follow the latest Brexit updates here: https://t.co/qoe88BHvpA pic.twitter.com/3Vozz4y891 — LBC News (@LBCNews) January 31, 2020





Νωρίτερα υπεστάλη η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Βρετανίας στις Βρυξέλλες.

EPA

EPA

Από την άλλη και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προλειαίνουν το έδαφος για τη νέα, μετά Brexit, εποχή. Ήδη, έξω από τα κτήρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, οι υπεύθυνοι απομάκρυναν το βρετανικό εθνικό σύμβολο.

EPA

In silence outside the EU parliament the Union flag is lowered and replaced with an EU flag 🇬🇧 to 🇪🇺 pic.twitter.com/TaaGNUWfQy — Nicola Bartlett (@NicolaRBartlett) January 31, 2020

What a moment - the UK flag has just been taken down at the EU Council building in Brussels pic.twitter.com/EzvGwwzM1Z — Andrew Connell (@andrewiconnell) January 31, 2020





«Η δουλειά μας ως κυβέρνησης, η δική μου δουλειά, είναι να ενώσω τη χώρα και να την πάω μπροστά. Και το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να πούμε σήμερα είναι ότι αυτό δεν είναι ένα τέλος, αλλά μία αρχή. Αυτή είναι η στιγμή που ξημερώνει και ανεβαίνει η αυλαία σε μία νέα πράξη. Είναι μία στιγμή πραγματικής εθνικής ανανέωσης και αλλαγής» είχε διαμηνύσει, άλλωστε, ο Μπόρις Τζόνσον που σε πείσμα της αντιπολίτευσης και των Bremainers, έκανε την προεκλογική του δέσμευση πράξη.

EPA

Σήμερα, στην Ντάουνινγκ Στριτ είχε προγραμματίσει δείπνο υποδοχής της νέας αυτής εποχής, με προσκεκλημένους μέλη του υπουργικού συμβουλίου, συμβούλους και υπαλλήλους του Νο10, αξιωματούχους που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις της αποχώρησης, όπως επίσης και υποστηρικτές της καμπάνιας του 2016 για την αποχώρηση από την ΕΕ.

EPA