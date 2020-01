Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν με συντριπτική πλειοψηφία τη συνθήκη της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Μετά από μία έντονα συναισθηματικά φορτισμένη συνεδρίαση, οι ευρωβουλευτές επικύρωσαν, με 621 ψήφους υπέρ έναντι μόλις 49 κατά και 13 αποχές, τη Συμφωνία για το Brexit - τον τελευταίο μείζονα σταθμό για την ολοκλήρωση του «διαζυγίου», δύο ημέρες πριν από την έξοδο των Βρετανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Aμέσως μετά, η ολομέλεια στάθηκε όρθια, τραγουδώντας το Auld Lang Syne - ένα παραδοσιακό σκωτσέζικο τραγούδι, εν είδει αποχαιρετισμού.

Singing of Auld Lang Syne starts in the European Parliament as the Brexit Withdrawal Agreement is approved by MEPshttps://t.co/tzNNPSGZXc pic.twitter.com/pTiLrW0Qlf