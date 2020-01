Σφοδρές αντιδράσεις στην Τουρκία έχει προκαλέσει ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, που πήγε για σκι δίπλα στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Ο Ιμάμογλου επισκέφθηκε τις σεισμόπληκτες περιοχές στο Ελαγίζ την Κυριακή, όπου σημειώθηκε ο φονικός σεισμός των 6,8 Ρίχτερ αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς, και αμέσως μετά πήγε για σκι σε μέρος δίπλα στις περιοχές που πλήγηκαν από τον σεισμό.

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης δημοσίευσε φωτογραφίες του με την οικογένειά του να περνούν ξέγνοιαστες στιγμές κάνοντας σκι στην Ερζερούμ, καλώντας μάλιστα όλους να επισκεφτούν το μέρος «και να απολαύσουν αυτή την ομορφιά».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ιμάμογλου κάνει κάτι παρόμοιο, καθώς το καλοκαίρι με τις πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη, δεν είχε διακόψει τις διακοπές του στην Αλικαρνασσό στο Μποντρουμ και επέστρεψε μόνο εφόσον προέκυψαν αντιδράσεις.

Being able to spend a few days with my family during the mid-term break in the beautiful province of #Erzurum has been blissful. #Erzurum has some of the most gorgeous alpine skiing and snowboarding resorts in the world. I invite everyone to pay a visit and enjoy this beauty. pic.twitter.com/0IldIUHFSX