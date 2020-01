Στη Γουχάν, σε μία πόλη - φάντασμα όπου από τις 23 Ιανουαρίου βρίσκεται σε καραντίνα εξαιτίας του νέου κοροναϊού, οι κάτοικοι κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν το ηθικό τους ακμαίο.

Βγαίνουν στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών τους, ανάβουν τα φώτα, τραγουδούν και φωνάζουν μηνύματα συμπαράστασης στους συμπολίτες τους που επίσης βρίσκονται «φυλακισμένοι» στα διαμερίσματά τους.

Όπως μεταδίδει η Ουάσινγκτον Ποστ, οι κάτοικοι της Γουχάν ακούγονται να φωνάζουν επαναλαμβανόμενα το σύνθημα «Wuhan, jiayou» που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «μην το βάζεις κάτω» ή «συνέχισε, μπορείς να τα καταφέρεις». Δεκάδες βίντεο με το ιδιαίτερο αυτό κίνημα συμπαράστασης έχουν κατακλύσει τα social media.



Κυριολεκτικά το "jiayou" σημαίνει «πρόσθεσε λάδι» και χρησιμοποιείται ως έκφραση συμπαράστασης σε όποιον την έχει ανάγκη.





Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, πρόκειται για αυθεντικά βίντεο, όπως επιβεβαίωσε το Storyful, μία online υπηρεσία επαλήθευσης της γνησιότητας εικόνων και ηχητικών στα social media.

Wow. People in Wuhan are self-quarantined because of the #coronavirus outbreak.



But, despite the adversity, the people have found a way to support one another & show solidarity.



Here is video of residents chanting "Wuhan add oil" ("Whuhan, jiayou" 加油) out their windows. 🙏🏽 pic.twitter.com/ejX80WgAkl — Minh Ngo (@minhtngo) January 27, 2020





Από τα 11 εκατομμύρια κατοίκων της Γουχάν, τα 5 έχουν εγκαταλείψει την πόλη, σύμφωνα με το δήμαρχό της. Όσοι παραμένουν, μένουν σπίτια τους εκόντες άκοντες, ως μέσο πρόληψης.





Τα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν προ πολλού αδειάσει, ενώ οι δρόμοι είναι έρημοι. Η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας του φονικού ιού που ευθύνεται για το θάνατο τουλάχιστον 80 ανθρώπων στην Κίνα, αλλά και για τουλάχιστον 2.800 κρούσματα, παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Washington Post/New China