Ένας οδηγός στις ΗΠΑ πιάστηκε να προσπαθεί να περάσει έναν ψεύτικο σκελετό ως επιβάτη ώστε να χρησιμοποιήσει την Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Το αστυνομικό τμήμα της Αριζόνα είπε πως τον 62χρονο σταμάτησε ένα περιπολικό που παρατήρησε τον σκελετό, ο οποίος ήταν ντυμένος με καπέλο και δεμένος στην θέση του συνοδηγού με κίτρινο σχοινί.

Στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο.

Το τμήμα είπε στο Associated Press πως κάθε χρόνο τουλάχιστον 7.000 οδηγοί παραβιάζουν του κανόνες σχετικά με την Λ.Ε.Α.

Σε ανάρτηση στο Twitter, οι αρχές προειδοποίησαν τους πολίτες να μην δοκιμάσουν παρόμοιες τακτικές.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ☠︎ One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY