Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX δεσμεύοντας περιοχή του Οικοπέδου 8 της Κυπριακής ΑΟΖ ανακοινώνοντας την αποστολή του γεωτρύπανου Γιαβούζ.

Ειδικότερα με την NAVTEX που εξέδωσαν οι Αρχές της Τουρκίας, δεσμεύουν συγκεκριμένη περιοχή, που επικαλύπτει το Οικόπεδο 8 της Κυπριακής ΑΟΖ (το οποίο έχει δοθεί σε TOTAL και ΕΝΙ) από τις 18 Ιανουαρίου έως τις 24 Μαΐου για γεωτρήσεις που θα διεξαχθούν από το Γιαβούζ και τα συνοδευτικά σκάφη OSMAN BEY και ORHAN BEY.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία στέλνει γεωτρύπανο σε περιοχή που βρίσκεται εντός του Οικοπέδου 8. Πρόκειται για μία περιοχή που επί μήνες πραγματοποιεί σεισμογραφικές έρευνες το Μπαρμπαρός.



Νωρίτερα την Παρασκευή ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας είχε προαναγγείλει την αποστολή του Γιαβούζ βαφτίζοντας τη θέση του γεωτρύπανου με το όνομα «Λευκωσία 1».

Yavuz’un yeni durağı Lefkoşa-1



The next destination is Lefkoşa-1 😎 pic.twitter.com/FWeKHbpPGD