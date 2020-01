Ο διάσημος σχεδιαστής ρούχων Jean Paul Gaultier ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να σταματήσει τις επιδείξεις μόδας μετά την παρουσίαση της κολεξιόν του Άνοιξη - Καλοκαίρι 2020.

Με ένα βίντεό του στο Twitter, είπε στο 1,5 εκατομμύριο ακολούθους του πως το σόου της επόμενης εβδομάδας στο Παρίσι, θα είναι και το τελευταίο του. «Σας προσκαλώ να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια μου στον χώρο της μόδας στο Theatre Chatelet στις 22 Ιανουαρίου. Θα έρθετε; Θα είναι μια μεγάλη γιορτή με πολλούς από τους φίλους μου και θα διασκεδάσουμε μέχρι πολύ-πολύ αργά. Τώρα θα μοιραστώ κάτι μαζί σας. Αυτή θα είναι η τελευταία μου επίδειξη υψηλής ραπτικής», λέει στον φακό ο μεγάλος σχεδιαστής, που προσποιείται ότι μιλά στο τηλέφωνο.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm