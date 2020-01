Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σε μία δημόσια επίδειξη θαυμασμού και αγάπης, ευχήθηκε στη σύζυγό του για τα 56α γενέθλιά της.

Ο Ομπάμα ανάρτησε μία σειρά τεσσάρων ασπρόμαυρων φωτογραφιών με τη Μισέλ, όπου αγκαλιάζονται τρυφερά και φιλιούνται. «Σε κάθε σκηνή, είσαι το αστέρι μου. Χρόνια πολλά, μωρό μου!» γράφει ο Ομπάμα.

Στα 55α γενέθλια της Μισέλ, ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος είχε επιλέξει ένα στιγμιότυπο από το κοινό τους παρελθόν, γράφοντας τότε «Το ήξερα από τότε και είμαι απολύτως πεπεισμένος σήμερα - είσαι μία και μοναδική».

I knew it way back then and I’m absolutely convinced of it today — you’re one of a kind, @MichelleObama. Happy Birthday! pic.twitter.com/ejqm0uC9J4