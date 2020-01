Μια τεράστια τρύπα άνοιξε ξαφνικά σε πολυσύχναστο δρόμο της Σινίνγκ, «καταπίνοντας» λεωφορείο γεμάτο επιβάτες, μεταδίδουν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για τουλάχιστον 6 νεκρούς και 10 αγνοούμενους.

Η άσφαλτος σε δρόμο της Σινίνγκ γεμάτο οχήματα εν κινήσει υποχώρησε χθες Δευτέρα περί τις 17:30 [τοπική ώρα· 11:30 ώρα Ελλάδας]. Η τρύπα καταβρόχθισε το μισό λεωφορείο, στο οποίο προκλήθηκε έκρηξη, σύμφωνα με την κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων China News Service εικονίζει αλλόφρονες διερχόμενους που προσπαθούν να αποφύγουν την κοιλότητα που σχηματίστηκε μπροστά σε στάση, με το λεωφορείο πρακτικά κάθετα μέσα στην τρύπα.

#China A bus fell into a suddenly developed sinkhole when passengers were boarding the bus at the bus stop.



Explosions and fire are visible from the sinkhole.



This happened in Xining, Qinghai Province; some sources suggest 13 were injured and 2 are still missing. pic.twitter.com/ieB1TdnfvX