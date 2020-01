Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η πρωτεύουσα των Φιλιππίνων Μανίλα, με επιχειρήσεις και σχολεία να έχουν κλείσει και εκατοντάδες διεθνείς πτήσεις να έχουν ματαιωθεί, μετά την προειδοποίηση των ειδικών ότι μπορεί να επίκειται ανά πάσα στιγμή «επικίνδυνη έκρηξη» του ηφαιστείου Τάαλ, από την οποία θα μπορούσε να προκληθεί και τσουνάμι.

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους γύρω από το Τάαλ, ένα από τα μικρότερα ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, από τον κρατήρα του οποίου εκτινάσσεται για δεύτερη ημέρα σήμερα λάβα και τέφρα. Ο κρατήρας του ηφαιστείου βρίσκεται στο μέσον μιας λίμνης σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων νότια της κεντρικής Μανίλα. «Η ταχύτητα της κλιμάκωσης της ηφαιστειακής δραστηριότητας του Τάαλ μας αιφνιδίασε», δήλωσε η ειδική και επικεφαλής επιστημονικής έρευνας στο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων Μαρία Αντόνια Μπόρνας. «Μπορούμε να αναμένουμε μια επικίνδυνη έκρηξη ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι μια έκρηξη θα μπορούσε να προκαλέσει τσουνάμι στην λίμνη.

Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το ηφαιστειακό νησί και την περιοχή που βρίσκεται γύρω του, που αποτελεί τουριστικό πόλο έλξης. Σειρά από σεισμικές δονήσεις έχει αναστατώσει τους κατοίκους της Μανίλα από χθες Κυριακή, ενώ σε τουλάχιστον 10.000 υπολογίζονται οι άνθρωποι που βρήκαν καταφύγιο σε κέντρα για αυτούς που εγκατέλειψαν τις εστίες τους. «Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε, το σπίτι έτρεμε κάθε φορά που κλείναμε τα μάτια μας», δήλωσε η Λία Μοντεβέρντε, μια εστιάτορας. «Κανένας μας δεν κοιμήθηκε. Μόνον προετοιμαζόμασταν για να φύγουμε», πρόσθεσε. Το Ινστιτούτο έχει καταγράψει ως αυτό το στάδιο περισσότερες από πενήντα σεισμικές δονήσεις.

Τα σχολεία που βρίσκονται στην περιοχή του ηφαιστείου, τα κυβερνητικά γραφεία και το Χρηματιστήριο των Φιλιππίνων παρέμειναν σήμερα κλειστά για προληπτικούς λόγους. Εξάλλου πολλοί Φιλιππινέζοι έκαναν σήμερα επιδρομή στα καταστήματα με προστατευτικές μάσκες μετά την προειδοποίηση των αρχών για τους κινδύνους αναπνευστικών προβλημάτων λόγω της σκόνης και της ηφαιστειακής τέφρας. Χθες έκλεισε το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Μανίλας, λόγω του κινδύνου για τα αεροπλάνα από την ηφαιστειακή στάχτη, ενώ σήμερα ξανάρχισαν να απογειώνονται κάποια αεροπλάνα, με το αεροδρόμιο να λειτουργεί εν μέρει. Περίπου 240 πτήσεις έχουν ματαιωθεί εξάλλου στο διεθνές αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο, προκαλώντας προβλήματα στην μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων επιβατών.

«Έχω απογοητευτεί, η καθυστέρηση αυτή μου προκαλεί περισσότερα έξοδα και είναι κουραστικό να περιμένεις», δήλωσε από το αεροδρόμιο ο Τζόαν Ντιοκάρας, ένας 28χρονος Φιλιππινέζος που εργάζεται στην Ταϊβάν. «Όμως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», πρόσθεσε. Το ηφαίστειο ξύπνησε χθες, Κυριακή, εκτοξεύοντας μια στήλη ύψους 15 χιλιομέτρων ατμών υπό πίεση και βράχων. Σήμερα το πρωί, ρυάκια λάβας ήταν ορατά πάνω στο ηφαίστειο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων. Εντυπωσιακές αστραπές ήταν επίσης ορατές πάνω από το ηφαίστειο, ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί πλήρως από την επιστήμη, αλλά πιστεύεται ότι οφείλεται στον στατικό ηλεκτρισμό.

Οι αρχές αύξησαν το επίπεδο του συναγερμού στην δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα λόγω του κινδύνου που υπάρχει για επικίνδυνη έκρηξη του ηφαιστείου τις προσεχείς ώρες ή μέρες. Ο Ρενάτο Σολίντουμ, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας, δήλωσε ότι η λάβα αποτελεί ένδειξη δραστηριότητας στο ηφαίστειο, αλλά αυτό που δεν μπορούν να πουν οι επιστήμονες είναι αν αυτή η δραστηριότητα θα διαρκέσει. Η τελευταία έκρηξη του Τάαλ είχε σημειωθεί το 1977, διευκρίνισε.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς», όπως ονομάζεται η σεισμογενής περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες με αποτέλεσμα να προκαλούνται συχνά σεισμοί και να υπάρχει τακτικά ηφαιστειακή δραστηριότητα. Η πιο ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια ήταν αυτή του Πινατούμπο το 1991, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Μανίλα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 800 άνθρωποι.

