Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν 11χρονος άνοιξε πυρ σε σχολείο στο Μεξικό.

Ειδικότερα, παιδί ηλικίας περίπου 11 ετών εισέβαλε σε ιδιωτικό σχολείο στην πόλη Τορεόν, οπλισμένο με 2 όπλα και άνοιξε πυρ εναντίον της δασκάλας του και των συμμαθητών του προτού αυτοκτονήσει, μεταδίδουν τα ΜΜΕ.

