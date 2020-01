Τα ξημερώματα, το Ιράν εξαπέλυσε δεκάδες πυραύλους εναντίον δύο βάσεων που στεγάζουν προσωπικό του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να φανεί καθησυχαστικός, ενώ οι απώλειες και οι ζημιές δεν έχουν εκτιμηθεί ακόμα.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι Φρουροί της Επανάστασης άρχισαν έτσι τον «δεύτερο γύρο» της επίθεσής, ενώ η Τεχεράνη έχει ορκιστεί εκδίκηση για την δολοφονία του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊανί. Η Washington Post δημοσίευσε χάρτη με τις βάσεις που δέχθηκαν ιρανικές ρουκέτες, ενώ ακόμα δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός. Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Τζόναθαν Χόφμαν δήλωσε πως και οι δύο βάσεις ήταν σε ετοιμότητα για ενδεχόμενο χτύπημα. «Εργαζόμαστε για την πρώτη εκτίμηση του πλήγματος. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε το αμερικανικό προσωπικό, τους συνεργάτες και τους συμμάχους μας στην περιοχή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να εμφανιστεί καθησυχαστικός μετά το χτύπημα, γράφοντας στο Twitter: «Όλα καλά! Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ. Τώρα γίνεται η αξιολόγηση των απωλειών και των υλικών ζημιών. Μέχρι στιγμής όλα καλά! Έχουμε τον πιο ισχυρό και τον πιο καλά εξοπλισμένο στρατό στον κόσμο, με διαφορά! Θα προβώ σε ανακοινώσεις αύριο το πρωί».

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.