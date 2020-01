Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι σέβεται την απόφαση του Ιράκ, για αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από τη χώρα και θα μετακινηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Με επιστολή του στον ιρακινό στρατό, ο ναύαρχος William H. Seely III λέει πως οι αμερικανικές δυνάμεις θα επανατοποθετηθούν «για να προετοιμάσουν την μετέπειτα κίνησή» των δυνάμεων, αφήνοντας επί της ουσίας ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από το Ιράκ. Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται η Washington Post, η αυθεντικότητα της επιστολής έχει επιβεβαιωθεί.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ έχει διατάξει μια αμφίβια μονάδα 4.500 αξιωματικών να προετοιμαστούν για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή (σύμφωνα με άλλον αξιωματούχο που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα_ ώστε να ενισχυθεί η δύναμη πυρός απέναντι σε μία ενδεχόμενη επίθεση αντιποίνων από το Ιράν, εν μέσω του θρήνου και των όρκων για εκδίκηση για τον θάνατο το υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί.

This document is confirmed as official and accurate by Task Force Iraq Public Affairs.



