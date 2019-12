Την έντονη αντίδραση του Πάπα Φραγκίσκου προκάλεσε απόψε μια γυναίκα που τον τράβηξε απότομα, σχεδόν βίαια από το χέρι προς το μέρος της και δεν τον άφηνε να φύγει.

Ο 83χρονος ποντίφικας περπατούσε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το βράδυ της Τρίτης, χαιρετώντας από μικρή απόσταση τους πιστούς που βρίσκοντας πίσω από το κιγκλίδωμα που είχε τοποθετηθεί για λόγους ασφαλείας αλλά και για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στο διάβα του Πάπα.

Η κάμερα ακολουθούσε τον Πάπα Φραγκίσκο ενώ άγγιζε τα χέρια των πιστών, χαιρετώντας μικρούς και μεγάλους όταν μια γυναίκα έσκυψε πάνω από το κάγκελο, άρπαξε το χέρι του ποντίφικα και τον τράβηξε βίαια προς το μέρος της. Στο βίντεο, ο Πάπας κάνει ένα μορφασμό πόνου, ενώ η γυναίκα του φωνάζει κάτι ακατάληπτο. Τελικά ο Φραγκίσκος πλησιάζει και χτυπά το χέρι της γυναίκα για να τον αφήσει, απομακρυνόμενος με φανερή δυσαρέσκεια.

Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/f87A9belnn