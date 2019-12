Φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στην ακτή του Βοσπόρου, μετέδωσε το CNNTurk, αναγκάζοντας τις αρχές να κλείσουν για την ναυσιπλοΐα τα Στενά που διασχίζουν την Κωνσταντινούπολη.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Το υπό λιβερική σημαία πλοίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι Άμπαρλι της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv Eikon.

