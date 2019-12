Ένα υψηλού κύρους πανεπιστήμιο της Ινδίας προσφέρει μάθημα που διδάσκει τους γιατρούς πώς να διαχειρίζονται ανθρώπους που λένε πως είδαν φαντάσματα.

Το διάρκειας έξι μηνών μάθημα στο Banaras Hindu University (BHU), που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, εστιάζει σε ψυχοσωματικές διαταραχές, που συχνά το άτομα συγχέει με παραφυσικά φαινόμενα και την επιμέλεια θα έχει το τμήμα της της Αγιουβέρδα, το αρχαίο ινδουιστικό σύστημα ιατρικής και θεραπείας.

Στο πανεπιστήμιο έχει δημιουργηθεί επίσης ξεχωριστό τμήμα Bhoot Vidya (Σπουδές Φαντασμάτων). «Το Bhoot Vidya έχει να κάνει κυρίως με ψυχοσωματικές διαταραχές, ασθένειες που προκαλούνται για άγνωστες αιτίες και παθήσεις του μυαλού ή παραψυχολογικές καταστάσεις», λέει η Yamini Bhushan Tripathi, πρύτανης του τμήματος της Αγιουβέρδα.

Όπως εξηγεί, το πανεπιστήμιο ήταν το πρώτο στη χώρα που προσέφερε τέτοιο μάθημα, το οποίο θα διδάσκει τους γιατρούς «τρόπους αντιμετώπισης της Αγιουβέρδα για παθήσεις σχετικές με φαντάσματα».

Οι θεραπείες της Αγιουβέρδα περιλαμβάνουν γενικά φυτικά φάρμακα, αλλαγές στη διατροφή, μασάζ, αναπνοές και άλλες μορφές άσκησης.

Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Νευροεπιστήμης (Nimhans) το 2016, σχεδόν το 14% των Ινδών υποφέρουν από ψυχικές ασθένειες. Το 2017, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτίμησε πως το 20% των Ινδών ενδέχεται να βιώσει κατάθλιψη σε κάποιο σημείο της ζωής τους.

Ωστόσο σε όλη τη χώρα λιγότεροι από 4.000 επαγγελματίες ψυχικής υγείας αντιστοιχούν σε 1.3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, οπότε η ενημέρωση σχετικά με αυτά τα ζητήματα είναι από ελλιπής μέχρι ανύπαρκτη.

Η είδηση πως το κρατικό πανεπιστήμιο BHU θα ξεκινήσει μαθήματα πάνω στο Bhoot Vidya έχει προκαλέσει αμφιλεγόμενες αντιδράσεις στα social media με πολλούς να επισημαίνουν πως τα φάρμακα είναι καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων ψυχικής υγείας:

BHU starting a course on BhootVidya.

My take -

Severe and chronic mental illnesses are treated best with modern medicine and appropriate rehab. Early intervention by modern medicine is their only hope.



For many mild ailments of mind,heart and soul field is wide open for all. — Dr.Bhooshan Shukla MD (@docbhooshan) December 26, 2019

Κάποιοι σχολίασαν πως το μάθημα θα μπορούσε να έχει καλύτερο όνομα:

It's ayurvedic therapy cource of psychosomatic disorders, legitimate field of medicine. Problem is just the name 'Bhoot Vidya'. — vipul (@vipul_kp) December 25, 2019





Αλλά οι περισσότεροι διακωμώδησαν την ανακοίνωση, με αρκετούς να κατακρίνουν παράλληλα τις προτεραιότητες της κυβέρνησης:

Rest of the World: Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning.



India: "Bhoot Vidya" Course. pic.twitter.com/4lzLw5XCWn — SG (@shrinivassg) December 26, 2019

National Priorities: India v/s China



Two media reports caught my eye today



-China has commenced research in 6G technology ahead of 5G roll out in 2020



- BHU, a leading Indian university, offers 6 month certificate course in Bhoot Vidyahttps://t.co/jITQC4AVhi pic.twitter.com/6QJswr3rOh — Rajesh Sawhney (@rajeshsawhney) December 26, 2019

6 months cert course in Bhoot Vidya In BHU.. With this kind of education we want t make India globally competitive? Best wishes Hindutwavadis https://t.co/Xs6qmLjNki — Col Ashok; Veteran (@ashokkmrsingh) December 26, 2019

