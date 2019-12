Η Ασία τιμά τη μνήμη των θυμάτων που άφησε πίσω του το φονικό τσουνάμι του 2004.

Ειδικότερα, κοινότητες σε πολλές χώρες στη νοτιοανατολική Ασία τιμούν τη μνήμη των 230.000 θυμάτων του τσουνάμι που χτύπησε κράτη που βρέχονται από τον Ινδικό Ωκεανό, στην 15η επέτειο μιας εκ των φονικότερων καταστροφών σε όλο τον κόσμο.

Το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου 2004, σεισμός μεγέθους 9,1 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά της βόρειας Σουμάτρας προκαλώντας τσουνάμι με κύματα ύψους έως 17,4 μέτρων, που έπληξαν παράκτιες περιοχές στην Ινδονησία, τη Σρι Λάνκα, την Ινδία, την Ταϊλάνδη και εννέα άλλες χώρες. Επιμνημόσυνες τελετές είχαν προγραμματιστεί στην επαρχία Άτσε της Ινδονησίας, όπου ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν και πάνω από 125.000 άνθρωποι χάθηκαν στα γιγάντια κύματα.

Έκτοτε, η περιοχή ανοικοδομήθηκε σε μεγάλο βαθμό με πάνω από 25.000 κτίρια κατοικιών, επιχειρήσεων, κρατικών υπηρεσιών και σχολείων να ανεγείρονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου, που το 2004 υπέστη ουσιαστικά ολική καταστροφή.

Στην Ταϊλάνδη, όπου πάνω από 5.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και τουρίστες σε δημοφιλή νησιά στη Θάλασσα Ανταμάν, αξιωματούχοι πραγματοποίησαν τελετή στη μνήμη των θυμάτων και ζήτησαν να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ετοιμότητα για καταστροφές.

